Vaata enne tele-eetrit | "Puit arhitektuuris" tutvub lähemalt tehasemajadega

See, et tulevikus ehitatakse enamik maju valmis tehases, on paratamatus. Praegu tellitakse suur osa Eestis toodetud tehasemajadest välisriikidesse. Enamasti tuleb projektide käigus lahendada ka keerulisi insenertehnilisi ülesandeid, valmis elemendid ja moodulid kohale toimetada ning tulevasel asukohamaal kokku panna. Ka Eestis liigutakse selle poole, et puitmajad puitmajatehastes valmiksid. Aga mis materjalist ja missugune saab olema nende hoonete arhitektuur, oleneb ennekõike tellija ning arhitekti koostööst ja nende soovist majale ka oma eripära sisse panna.

Tehases valminud majadest räägivad majatootjad Argo Saul, Tõnis Vaiksaar, Martin Talts, Renee Mikomägi ja arhitekt Mihkel Urmet.

"Puit arhitektuuris" on ETV eetris kolmapäeval, 8. detsembril kell 22.05.