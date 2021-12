Vaata enne tele-eetrit | "Puit arhitektuuris" räägib minimajadest

Inimesed ja nende vajadused on erinevad. On neid, kelle elustiil vajab suurt ruumi enda ümber, ja neid, kes tahavad ning tulevadki toime väikesel, hästi organiseeritud pinnal, kus on kohta vaid hädavajalikele asjadele. Oluliseks on muutunud ka minimajade ning neist kokku pandud asumite rajamine ja vajaduste muutudes ka nende ümberkolimine teise kohta. Selline mõtteviis, lisaks ka keskkonnasäästlik materjalikasutus arvestab, et meist maha jääv jalajälg oleks võimalikult väike.

Oma visioonidest räägivad arhitektid Mari Hunt, Ülar Mark ning majatootjad Birgit Linnamäe, Priit Kallas, Sven Mats, Liisa ja Mihkel Nirgi.

Autor Ene-Maris Tali, režissöör Märten Vaher, operaatorid Madis Reimund, Tauno Sirel ja Meelis Kadastik, helioperaator Rein Fuks, produtsent Ene-Maris Tali.

"Puit arhitektuuris" on ETV eetris kolmapäeval, 15. detsembril kell 22.05.