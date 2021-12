Suri ansambli The Monkees asutajaliige Michael Nesmith

Nesmithi pere teatas reedel tehtud avalduses, et Nesmith suri reedel kodus rahulikult loomulikku surma, ümbritsetuna oma perekonnast, vahendab Consequence.

Nesmith kirjutas The Monkeesi liikmena muu hulgas lood, nagu "Mary, Mary," "Circle Sky", "Listen to the Band" ja "The Girl I Knew Somewhere."

Nesmith alustas aasta alguses Micky Dolenziga The Monkeesi hüvastijätutuuri. Dolenz on nüüd ainus The Monkeesi liige, kes veel elab.