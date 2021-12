Aasta graafik oma tööde paljundamisele aega ei raiska

Eesti vabagraafikute ühendus tunnustas neljapäeval Graafikakojas aasta tegijaid. Kui graafikat seostatakse sellega, et see võimaldab oma töid paljundada, siis aasta graafiku tiitli pälvinud Kadri Toom näiteks oma töid ei tiražeeri.

Aasta noore tulija tiitli sai Anna Mari Liivrand, kes avaldas žüriile muljet oma tundlike ja teravate graafiliste installatsioonide ja joonistustega näitusel "Karikakra torge" ARS-i projektiruumis.

Aasta graafikuks tunnistati Kadri Toom, kellel selja taga tegus aasta. Lisaks grupinäitustel osalemisele avas Toom ka kaks isikunäitust. Üks neist "Utopias and Dreamscapes" Saksamaal ning teine, "Pakendatud linnad", mida ARS-i majas veel 3. jaanuarini näha saab.

Kadri Toom peab ennast mitmeski mõttes ebatraditsiooniliseks graafikuks.

"Kasutan graafikatehnikaid ja miksin neid fototehnikatega ning alternatiivsete ja ajalooliste tehnikatega. Kui graafikat seostatakse sellega, et see võimaldab oma töid paljundada, siis mina oma töid ei tiražeeri," selgitas Toom "Aktuaalsele kaamerale".

"Minul on kõik ainueksemplarid, kuna mulle lihtsalt meeldib kogu aeg midagi uut välja mõelda ja ma ei taha aega raisata selle paljundamisele. See on minu jaoks ka keskkonna teema, et kas meil on kõike nagu nii palju vaja."