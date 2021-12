Enno Tammeri esimeses jõuluraamatus muutub tainas taltsutamatuks boamaoks

Mis juhtub kui jõulukringli tainas muutub taltsutamatuks boamaoks, kes mööda maja vonkleb ja sealsetele elanikele kallale kipub?

Higi pühkides istus vanaisa korraks toolile puhkama. Ahju vägisi surutud tainas hakkas end taas liigutama, algul vaevaliselt ja aeglaselt, siis üha jõulisemalt. Tainas kruttis ja keerutas end ahjust välja köögipõrandale, suurest pallist hakkas jälle moodustuma boamadu.

Just selline jõulueelne segadus valitseb Enno Tammeri raamatus "Tainas tuli välja".

Enno Tammeri sõnul on lool vaat et tõepõhi all, sest just nii aasta tagasi enne jõule Lääne-Virumaal Letipeal asuvas maakodus juhtuski. Tammer on raamatusse kirjutanud sisse iseenda, oma abikaasa, lapselapse ja isegi pere koera musta labradori Charlie.

"Tiina, minu abikaasa mõtles teha väikse jõuluüllatuse, tegi ise taigna ja tahtis kringlit teha, aga mingi hetk kui olime siin kahekesi, hakkas ta hüüdma, et "tule vaata, tule vaata, see tainas paisub!" rääkis Tammer "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma hakkasin mõtlema, et mis siis juhtub, kui see tainas tulebki välja? Mul oli tunne, et ta vonkleb mööda põrandat, piilub. Ja kuna meil on lapselaps, siis kujutasin selle lapselapse ka seda tainast vaatama ja siis tekkis väike mõttemäng, et kes ja kuidas reageerib," selgitas ta.

Hoogsale seiklusloole on pildid joonistanud Hillar Mets. Raamatus levib lapselapse üles filmitud tainamadu interneti vahendusel kui kulutuli. Päriselus lõppes Tammeri pere taignategu hästi ja jõulukringel jõudis lõpuks siiski lauale.