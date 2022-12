Uues lasteraamatus "Alberti jõuluootus" on kesksel kohal igapäevased jõulueelsed toimingud

"Alberti jõuluootus" on ka omamoodi käsiraamat täiskasvanutele, pakkudes juhiseid, kuidas keerulisi olukordi rahumeelselt ja lapsega arvestavalt lahendada. Raamatus on 31 lugu, iga detsembrikuu päev kohta üks, mida illustreerivad Liisu Tooli detailirohked ja tõetruud pildid.

"Üks väga oluline märksõna Montessori puhul on see, et lapsi koheldakse austusega. Paljudes lasteraamatutes on sees vanasid käitumismustreid, mida mina ei tahaks ise oma lastele ette lugeda, näiteks kasvõi see, et "paha laps, ära jonni, ära tee"," rääkis raamatu autor Kristel Sverdlik.

"See raamat on ühest küljest lasteraamat, aga teisest küljest ka lapse kasvatamisraamat. Igasse loosse on sisse põimitud väiksed konfliktsed olukorrad, mis väikelastega ette tulevad ning kuidas reageerida nendele niimoodi, et mitte teda sildistada ega alavääristada. See kõik on põimitud jõululugudesse," lausus Sverdlik.