Suri filmi "Viimane kinoseanss" lavastaja Peter Bogdanovich

Peter Bogdanovichi näitlejakarjäär kestis üle 60 aasta. Tal astus üles filmis "Sopranod" ning ta töötas koos mainekate filmitegijatega, nagu näiteks Noah Baumbach ja Agnès Vardaga.

Küll aga oli edukam Bogdanovichi karjäär hoopis kaamera taga. Tema film "Viimane kinoseanss" tõi talle kaks Oscari nominatsiooni parima režissööri ja parima kohandatud stsenaariumi kategoorias.

Lisaks jätkas Bogdanovich karjääri filmikriitiku ja autorina ning kirjutas raamatuid Orson Wellesist, Howard Hawksist ja Alfred Hitchcockist.

Ka mitmed Hollywoodi staarid meenutavad sotsiaalmeedias lahkunud filmirežissööri.

"Ta oli kallis sõber ja kinomeister. Ta lõi lavastajana meistriteoseid ning oli geniaalne inimene," kirjutas Guillermo del Toro Twitteris.

