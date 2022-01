Galerii. Tänavune graafikatriennaal vaatleb ühiskonnas toimunud muutusi

Ungari kuraatori Róna Kopeczky koostatud väljapanek "Soe. Temperatuurikontroll kolmes vaatuses" on omamoodi kontseptuaalne näidend, mille vaatused jagunevad Tallinna näituseruumide vahel.

Kai Kunstikeskuses ning Temnikova & Kasela galeriis on vaadata kaks osa – "Rahvas armastab seda" ja "Hapukurgipoliitika". Väljapandud tööd analüüsivad võimu tekke ja toimimise mehhanisme ning näitavad neid ka läbi teravmeelse huumori. Ungari kunstnik Ferenc Grof ühendab oma töös "Laiendatud ladina tähestik" poliitilise ja kunstiajaloo.



"Siin plakatitel on nagu loosungid või tsitaadid, kuid need rõhumärgid loovad seose poliitilise lausungi ja maaliajaloo vahel. Sellest saabki teine tähenduslik kihistus," selgitas Grof "Aktuaalsele kaamerale".

Montenegro kunstniku Irena Lagatori installatsioon kassapaberirullidel küsib aga, mis on siis vabaduse ja heaolu hind.

Tallinna graafikatriennaali kuraator Róna Kopeczky sooviski triennaalile kogutud töödega näidata üldarusaadavate mõistete tähenduse muutumist ja pakkuda ka pidet pöörases maailmas.

"See on omamoodi vahend, mille abil saab loodetavasti tunda end kindlana, et on normaalne olla segaduses ja tunda end eksinuna maailmas, kus need mõisted nii kiiresti muutuvad," selgitas Kopeczky.

"Kunst suudab neid probleeme rahustada, kunst saab välja pakkuda lahendusi, kunst saab näidata alternatiive, panna mõtlema ja osutada ebakõladele tänapäeva absurdses olukorras."

Tallinna graafikatriennaal kestab märtsi lõpuni.