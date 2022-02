Kadi Polli kultuuri aastapreemiast: kunsti roll võiks alati suurem olla

Valitsus otsustas neljapäeval, et riikliku kultuuri aastapreemia pälvivad Kadi Polli ja Linda Kaljundi Kumu uue püsiekspositsiooni "Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945" eest. Polli sõnul on selline tunnustus igati auväärne, ent enam sooviks ta näha kunsti rolli ühiskonnas.

Aastapreemia pälvimine valmistas Pollile suurt rõõmu. "Väga tore. Uskumatu!" ütles Polli, kellele tuli preemia pälvimine üllatusena.

Kumu uue püsiekspositsiooni loomine oli Polli sõnul keeruline ülesanne ning tal on rõõm tõdeda, et nii tema kui ka kaasautori Linda Kaljundi vaeva on märgatud.

Näitus "Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945" avati Kumus möödunud aasta veebruaris. Hoolimata keerulisest ajast ning piirangutest on Polli sõnul näituse külastatavus olnud hea. "Mingis mõttes see algus oli isegi ootamatult õnnelik," meenutas ta ja lisas, et tagasiside väljapanekule on olnud positiivne.

Polli arvates oli uue püsinäituse loomine vajalik, kuna eelmine väljapanek pärines 2006. aastast. Näitusega soovivad autorid näidata kunsti rolli ühiskonnas ning selle mõju eri kogukondade enesekuvandile. "Ka ajalooline kunst ei ole midagi, mis kuidagi eksisteerib ainult esteetilistel põhjustel, vaid tegelikult näitab väga palju meie väärtuste kohta."

Polli sõnul mängib kultuur olulist rolli ühiskonnaelus. "Kunsti roll võiks alati suurem olla," tõdes ta ning loodab, et ka uus püsinäitus paneb inimesi kunsti olulisusele rohkem mõtlema.

Ka tänavusel aastal jätkavad Polli ja Kaljundi koostööd. Sündimas on näitus "Kunst või teadus", milles võetakse luubi alla kunsti ja teaduse põimumine. Uute väljapanekutega soovib avalikkuse ette tulla ka Kumu kunstimuuseum. Nii on seal mõeldud näiteks suurele virtuaal- ja digikunsti näitusele. "On niisuguseid uurimisnäituseid, aga on ka väga efektseid külastajatele ja külastuskogemusele suunatuid näituseid plaanis," kirjeldas Polli kunstimuuseumi tulevikuväljavaateid.