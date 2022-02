Mati Sirkel: minu ajend on leida tekstid, mis on oma aja üle elanud

Kokku anti välja viis aastapreemiat möödunud aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest ning neli elutööpreemiat.

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Eesti keeletehnoloogia rajaja Mare Koit. Lisaks elutööpreemiatele anti kolmapäeval üle ka viis aastapreemiat. Elutööpreemia pälvisid veel Eesti üks nimekamaid kunstiteadlasi Jaak Kangilaski, arhitektuuriakustik Linda Madalik ning tõlkija ja literaat Mati Sirkel.

"Minu põhiline motiiv või ajend on olnud leida tekstid, mis on oma aja üle elanud ja mida ma olen püüdnud päästa nii-öelda unustuse käest," ütles Sirkel ja lisas, et enim paelub teda just saksa klassika.

"Muidugi ma annan endale aru ka sellest, et niisugune valik tähendab automaatselt seda, et minu tõlked ei pääse bestsellerite hulka, aga ma olen teataval mõttel lohutanud ennast ka sellega, et kui nad on olemas eesti raamatukogudes, siis ajad muutuvad ja ma loodan väga, et muutuvad ka lugejad ja nende huvid ja eelistused."

Hetkel on tõlkijal toimetamisel Johann Wolfgang Goethe "Itaalia reis" ning ilmavalgust peaks varsti nägema Thomas Bernhardi viimane romaan "Ärakustutamine. Lagu".

Üks viiest kultuuri aastapreemiast läks Linda Kaljundile ja Kadi Pollile Eesti kunstimuuseumi uue püsiekspositsiooni "Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945" eest. Mõlemad laureaadid on ühel nõul, et rohkem oleks vaja just selliseid näituseid, mis mõtestaks vana kunsti aktuaalsel moel.