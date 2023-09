Eesti keeles ilmus Thomas Bernhardi viimane romaan "Ärakustutamine"

Saanud teada oma vanemate ja venna hukkumisest autoõnnetuses, vaatab Roomas elav vaimuinimene Murau tagasi oma elule ja päritolule, kirjeldades eriti viimast nii süngetes värvides, et võtab oma mälestuste kirjapanemist ühtlasi nende ärakustutamisena, lootes nii neist vabaneda.

Romaan koosneb kahest, ühegi taandreata kirjutatud osast: "Telegramm" ja "Testament". Teine osa kujutab Murau osalemist vanemate ja venna matustel, kus taasavanevad tema mälestuste lüüsid kuni ootamatu lõpplahenduseni. Süüdistajana ei mõista Murau, kui palju ta ise jagab seda, mille teistes või "Austrias" hukka mõistab, pääsemata lahti mineviku taagast.

1989. aastal meie seast lahkunud Thomas Bernhard oli Austria kirjanik, kes avaldas 16 romaani ning arvukalt lühemat proosat ja lavatekste. Tema eksistentsiaalseks küsimuseks oli kunsti ja elu, täiuslikkuse ja tegelikkuse vahekord: millised ohvrid hapras inimelus on õigustatud fantoomliku perfektsionismi nimel?

"Mati Sirkel on tõlkija, keda iseloomustab mastaapsus. Franz Kafka ja Günter Grassi tõlkimist on ta ise pidanud oma töös kõige olulisemaks, aga ta on vahendanud ka selliseid monumente nagu Oswald Spengleri "Õhtumaa allakäik", Robert Musili "Omadusteta mees" või Hermann Brochi kurioosum "Vergiliuse surm", kui nimetada mõningaid," selgitas Janar Ala ja lisas, et Mati Sirkel on paljuski see, kelle valikute põhjal on kujunenud Saksa, aga eelkõige 20. sajandi Austria kirjanduse pilt siinses kultuuriruumis.