Kultuuri aastapreemia laureaat Rein Raud: mul on tohutult hea meel

Riikliku kultuuri aastapreemia pälvinud kirjanikul Rein Raual on hea meel, et tänavu on oma koha nii aastapreemiate kui ka elutööpreemiate seas leidnud kirjandus.

"Väga oluline on see, et sel korral on kirjandus pälvinud selle tähelepanu," lausus Rein Raud, kelle sõnul oli tal suur rõõm näha elutööpreemia laureaadina ka Mati Sirkelit.

"Kuidagi on tunne, et kirjandus on riiklike kultuuripreemiate spektris aastate vältel mitte just eriti ilusti esindatud," tõdes Raud.

Möödunud aasta oli Rauale loominguliselt viljakas. Ilmusid nii tema ajalooline romaan "Päikesekiri" ning aasta lõpus nägi ilmavalgust "Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost". Lisaks tegeles Raud mitmete kirjandusteoste tõlkimisega. "Oli töine ja eks ta oli ikka erandlik," kirjeldas Raud oma möödunud aastat. Erandliku all pidas kirjanik silmas tõsiasja, et teoste ilmumiste ajad sattusid juhuslikult 2021. aastasse.

Aastapreemia pälvimine valmistas Rauale suurt rõõmu. "Mul on tohutult hea meel," tõdes ta ja lisas, et on tore, et tema looming jääb ka teistele inimestele silma.

Küll aga ei plaani Raud pärast preemiat unustada loominguga tegelemist, vaid pigem annab tunnustus hoopis inspiratsiooni juurde. Ehkki Raud sõnas, et käsil on tal parajasti mitu tööd, ei avaldanud ta täpsemalt, millega on tegu. "Tahaks lihtsalt rahulikult ja mõnuga nende asjade kallal töötada," ütles ta, ent andis lootust, et ka tänavu võib tema sulest mõni teos siiski ilmuda.

Hoolimata sellest, et kultuurile on koroonapandeemia jätnud suure jälje, on Raua sõnul kultuurielu olnud siiski eriliselt rikkalik.

Lisaks tänavusele riiklikule kultuuri aastapreemiale on Raud pälvinud 2019. aastal ka riigi teaduspreemia.