Linda Madalik: elutööpreemia puhul jääb mulje, et töö on tehtud, aga palju on veel pooleli

"Ma väga tänan kõiki neid, kes mulle on sellise kingituse valmistanud, ma pole sellesse veel sisse elanud, sest olen väga pika toimega," rõhutas Linda Madalik ja lisas, et elutööpreemia tuli tema jaoks ootamatult. "Kui räägitakse elutööpreemiat, siis oleks justkui töö tehtud, aga meil on palju tööd veel pooleli," selgitas ta ja sõnas, et hetkel testib ta saali akustikat Viimsi Artiumis. "Tahame aimu saada, kuidas see saal kõlab praegusel etapil, võib-olla peame mõningaid muudatusi tegema."

Arhitektuuriakustiku ametini jõudis ta juhuse tahtel. "Mul ei olnud üldse plaanis akustikaga tegelema hakata, ma tahtsin üldse muusikuna leiba teenida, aga juhtus nii, et sattusin inseneritöö peale ja arvan, et see on väga huvitav töö," ütles ta ja lisas, et kõige parem on see, et ta saab ka midagi muusikute jaoks ära teha. "See on väga tore, kui muusikud on rahul ja saavad oma tööd teha hästi."

Töö, millega Madalik veel 78-aastasena tegeleb, on tema enda hinnangul keeruline ja raske. "Sellises vanuses ei ole eriti toredad enam igasugu ronimised, aga tuleb mõelda selle peale, et kui tuleb kontsert ja kuuled muusikuid pille häälestamas, siis on tohutu rõõmutunne ja unustad kõik raskused ära."

"Praegusel hetkel on paljud tööd veel lõpetamata, näiteks Narva Aleksandri kiriku renoveerimine kontserdisaaliks, võib-olla ma veel näen ka Rakveres Arvo Pärdi muusikamaja ehitamist, need on suuremad tööd, aga väiksemaid asju on hästi palju üle Eesti," rõhutas ta.