Meremuuseum avab näitused Eesti laevamudelite meistritest ja Johan Pitka merereisidest

"Uute näitustega toome esile seni mõnevõrra varju jäänud Eesti merenduse lugu. Iga laevamudel viib mõtteid taasloodud laevaga seonduvatele sündmustele. Seejuures käib vaid vilksamisi läbi, kelle kätega ja kuidas mudel valmis," selgitas Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

"Legendaarne kontradmiral on tuntud läbi üliolulise panuse Eesti riigi ja meie riigikaitse rajamisse. Samas on vähem teada asjaolu, et nooruspõlves seilas ta purjelaeva kaptenina mitu korda üle ookeani."

Näitusel "Väikesed laevad, suured meistrid" näeb 26 laevamudelit Eesti mudelimeistritelt.

Üks laevamudelite näituse eksponaatidest – purjelaeva "Wapen von Hamburg" mudel (meister – Juri Žurba). Autor/allikas: Lennusadam

"Meie seas on mitmeid meistreid, kelle töid hinnatakse nii üle Eesti kui ka kaugemal. Näitusega avame, kuidas tuntumaid neist – Juri Žurba, Ago Kalberg, Pavel Vedehhin ja Aleksandr Stepanov – mudeleid ehitavad. Samuti tutvustame mudeliehituse ajalugu, mudelite tüüpe, ehitamise tehnikat ja vahendeid. Selle kõige kõrval võimaldame mudelimeisterdamises oma kätt proovida," tõi välja näituse kuraator Mihkel Karu.

Tänavu 19. veebruaril täitub 150 aastat Johan Pitka sünnist. Sel puhul meenutab Meremuuseum aega, mida ta ise on nimetanud oma elu kuldseteks aastateks. Näitus "Kajutivestlused Johan Pitkaga" räägib Eesti riigi, merejõudude ja kaitseliidu ühe asutajana tuntud kontradmiralist uudsest vaatenurgast – tema elust kaugsõidukaptenina.

Johan Pitka aastate 1896–1900 merereiside kaart. Autor/allikas: Lennusadam

"Kontradmirali enda kirjapandud mälestustele tuginedes räägime neljast aastast 19. sajandi lõpul, mil Johan Pitka parklaeva Lilly kaptenina kaks korda Ladina-Ameerikas käis. Muuhulgas saavad külastajad kuulata värvikamaid meenutusi ja tutvuda esemetega, mis neid reise illustreerivad," rääkis näitust kureeriv Teele Saar.

Näituste avasündmus toimub Lennusadamas neljapäeval, 17. veebruari õhtul. Külastamiseks on need avatud kuni 15. jaanuarini 2023. Lisateavet leiab Eesti Meremuuseumi kodulehelt.