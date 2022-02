Laevamudelite meister Žurba: õigest materjalist sõltub palju

Laevamudelite meisterdamine on aega, kannatust ja ülimat täpsust nõudev hobi, millega Eestis tegelevad veel vaid üksikud oma ala meistrid. Üks neist, Juri Žurba on laevamudeleid meisterdanud juba pool sajandit.

Žurba sõnul nõuab laevamudelite meisterdamine omajagu uurimistööd, sest üles tuleb leida õiged joonised ning tegeleda lisamaterjalide otsimisega. Oluliseks peab meister ka materjale, millest mudel luuakse. "Sellest sõltub väga palju. Kui sai valitud õige materjal, siis see mudel jääb elama."

Näiteks pardakahureid valmistatakse enamasti hõbedast, kuna vaid see materjal võimaldab tuua välja peenimad detailid.

"Nagu papa Carlo tegi Buratino, samamoodi mudelistid teevad enda mudeleid. Need on meie lapsed ja me tahaks, et nad elavad kaua aega," sõnas Žurba.

Täpselt ettenähtud mõõtkavas laevamudelid on täiuslikud kuni pisimate vidinateni laeva kõhus. Välja arvatud üks detail - purjed. Žurba sõnul pööravad purjetele tähelepanu eelkõige naised, kes uurivad, kus on purjelaeva purjed. "See on rutiinne töö, ma ei taha seda teha, mul on huvitav teha kered, kuidas see laev on tehtud, mis seal sees on," tõdes ta.

Mudelimeister on püüdnud oma oskusi ka edasi anda, juhendades 15 aastat Kullo huvikeskuses laevamudeliringi. Paraku ei ole järelkasv väga visa tulema.

"Noored ei taha sellega tegeleda," ütles laevameister, kelle sõnul huvituvad tänapäeva noored rohkem raha teenimisest. "See vajab istumist ja palju vaba aega."

Merendushuvilised võiksid kindlasti sisse astuda ka legendaarse admiral Pitka 150. juubeliks valminud väljapanekule "Kajutivestlused Johan Pitkaga", kus kõlavad muhedad ja samas harivad meremehelood. Näitus tugineb kontradmirali enda kirjapandud mälestustele, mis jutustavad neljast aastast 19. sajandi lõpul, mil ta parklaeva Lilly kaptenina kaks korda Ladina-Ameerikas käis.