Galerii: Lennusadamas avati näitus Antarktika järvede uurijast Enn Kaupist

Alates 11. märtsist on jäämurdja Suure Tõllu vöörigaleriis avatud näitus "Antarktika järvede ökoloogia uurija Enn Kaup 75". Väljapanek valmis Eesti Meremuuseumi ja selle juures tegutseva Eesti Polaarklubi koostöös.

"Tegemist on esimese ajutise näitusega meie muuseumilaeval, mis on eksponeeritud seal uudses kohas ja täiendab ka omal kombel olemasolevat ekspositsiooni jäämurdja ajaloost. Suur Tõll sobis antud konteksti suurepäraselt, sest jää ja lumega on Enn Kaup seotud olnud kogu oma teadlase karjääri jooksul," sõnas Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

1972. aasta märtsis jõudis Enn Kaup meteoroloogina esimest korda Antarktisele. Seal tärkas tal huvi järvede ökoloogia vastu, mille najal pea kümnend hiljem, 1981. aastal väitles ta end neile pühendatud uurimusega teaduste kandidaadiks, mis oli esimene eestlase tehtud teaduskraad Antarktikast. Teadustööks vajalike materjalide ja teadmiste kogumiseks osales Enn Kaup kokku üheksas erinevas Antarktika ekspeditsioonis, kahel neist koos pika talvitumisega.

"Tunnustust väärib nii väärtuslik teaduslik panus kui ka märkimisväärne entusiasm, millega Enn Kaup aitab jäädvustada meie polaaruurijate tööd. Läbi aastate on ta avaldanud artikleid, kirjutanud raamatuid ja panustanud järjepidevalt Eesti Polaarklubi tegevusse. Selle toel jõuab nüüd näitus kõikide huvilisteni ja meremuuseumi kogu täieneb tema ekspeditsioonide päevikutega," rääkis Eesti Polaarklubi tegevjuht Katrin Savomägi.

Avataval väikesel näitusel näeb esemeid, mis annavad ettekujutuse, kuidas on toimunud töö Antarktikas. Nende hulgas on näiteks ekspeditsioonide päevikud, spetsiaalselt polaaruurijatele toodetud 24-tunnise numbrilauaga kell ja sealsetes tingimustes toimetamiseks mõeldud nahkjakk ning ka radiogramm, mille Ameerika Ühendriikide 37. president Richard Nixon saatis omaaegsetele talvitujatele.

Näitus on avatud Lennusadamas kuni 15. jaanuarini 2023.