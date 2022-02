Harri Moora muuseumite rohepöördest: riik peaks rohkem toetama

"Rohelise muuseumi süsteem on lihtne nõuete või põhimõtete raamistik, mis aitab muuseumitel oma keskkonnategevust korraldada süsteemselt ja ta katab väga erinevad valdkonnad," selgitas Moora ja täpsustas, et sinna alla kuulub näiteks igapäevane rohetegevuse planeerimine ja organiseerimine. Oluliseks peab Moora ka muuseumite teadlikkuse tõstmist roheteemades valdkonnas oma sihtrühmade seas.

Moora leiab, et rohepöörde edendamine ei puuduta ainuüksi muuseumeid, vaid sellega peaksid tegelema ka mitmed teised asutused. Kui rohepöördega on avalikkuse tähelepanu saanud pigem ettevõtted, leiab Moora, et ka kultuuriasutused peaksid oma keskkonnategevust samamoodi süsteemselt ja plaanipäraselt ohjama. Nii on ta seisukohal, et mitmed muuseumid ja muud kultuuriasutused võiksid programmiga liituda ning liikuda koos rohelisema tuleviku poole.

Muuseumite puhul juhtis Moora tähelepanu nende energiakuludele. "Selline klassikaline muuseumihoone, kus on ka hoidjad, tarbib väga palju energiat," rääkis ta ja lisas, et praeguses energiakriisis mõjutab see kultuuriasutusi ka rahaliselt. Niisiis peaks Moora sõnul vaatama keskkonnasäästlikkust ja rahalist kokkuhoidu kontekstis.

"Väga suur ressurss läheb tänasel päeval hoonete haldamisele ja seda vähem jääb tegelikult ressurssi üle selle põhitegevuse arendamiseks," leidis Moora, kelle sõnul on siiski tähtis, et kultuuriasutused saaksid esmajoones tegeleda enda põhitegevusega.

"Tänasel päeval ei saa muuseumid olla ainult mäluasutused. Nad peaksid olema need, kes seda keskkonnateadlikkust ka tõstavad läbi oma spetsiifilise tegevuse," tõdes Moora, kelle sõnul on märgata, et eesti muuseumid on muutunud järjest enam keskkonnasõbralikumaks.

Rohelised tingimused

Kuigi mitmed muuseumid pingutavad paremate ja keskkonnasäästlikumate tingimuste loomise nimel, tõdes Moora, et esimese rohelise muuseumi sertifikaadi saaja on tõenäoliselt Kumu kunstimuuseum.

Moora arvates oleks igati loogiline, kui muuseumites on eraldi meeskond, kes tegeleb just keskkonnateemade arendamisega. Kuigi suurem osa muuseumitest on keskkonnateemadel teadlikud, leiab Moora, et tihtipeale vajavad nad mõningat nõu.

Rohelise muuseumi süsteemi tunnistus annaks Moora sõnul asutustele palju juurde. Nii leiab ta, et paljud kultuuriasutused peavad oluliseks näidata oma keskkonnaalaseid jõupingutusi.

"See tunnistus, mille juurde käib ka vastav märgis, on kindlasti hea sellepärast, et kui me rahvusvaheliselt ringi liigume, siis me näeme, et muuseumid, kultuuriasutused, erinevad muud sellised organisatsioonid on väga selgesti seda enda turunduses reklaami osas väga tõsiselt võtnud."

Pärast muuseumeid on Moora sõnul on plaan keskkonnateadlikkust tõsta veel ka teatrites ja kontserdimajades. "Ma näen ette, et koos kultuuriministeeriumiga me tahaksime edasi liikuda eelkõige teatritega ja sealt edasi raamatukogude ja teiste kultuuriasutustega."

Samuti leiab Moora, et ka riigil on oma panus kultuuriasutuste keskkonnateadlikkuse tõstmisel. "Riik peaks toetama kultuuriasutusi rohkem selle keskkonna- või rohepöörde tegemisel."