Tartu 2024 toimkond tutvustab Jääreivil tiitliaasta põhiprogrammi

Tartus Raekoja platsil algab kolmapäeva õhtul valgusinstallatsiooniga kontsert ja Jääreiv, kus tutvustatakse osa Euroopa kultuuripealinna-aasta põhiprogrammist. Kuigi Tartu tiitliaastani on jäänud kaks aastat, on ettevalmistused täies hoos.

Majja, kus ligi poolsada aastat oli Tartu Ülikooli stomatoloogiakliinik, kolis mõned nädalad tagasi sisse Tartu 2024 peakontor. Hoone ajalooline taust on kultuuriinimestel iga päev silme ees.

"Hoiame neid hambakliiniku asju ka siin kenasti au sees, et mõnes ruumis ei olegi siin rohkem parandatud kui tool välja ja kommunikatsioonid põranda alla peidetud ning nüüd on see meie kaugtöökoht," kirjeldas "Aktuaalsele kaamerale" Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 finantsjuht Toomas Peterson.

Hambaravi asemel tegutseb kliiniku ruumides igapäevaselt paarkümmend inimest, et valmistada ette 2024. aasta sündmuseid.

Tartu kultuuripealinna slogani järgi nimetatud Ellujäämise Kunstide saali akendest kõlab kolmapäeva õhtul Jääreivi-show. Peoga tutvustab meeskond kultuuripealinna põhiprogrammi esimest osa, kuhu muuhulgas mahub rahvusvaheline sürrealisminäitus, palju tänavakunsti, aga ka ühissuudlemine tuhandete tartlastega.

"Meil on selle aasta lõpuks pandud eesmärk saada kokku 75 protsenti kogu programmist. Järgmise 10 kuuga lööme lukku selle, mis 2024. aastal toimuma hakkab," märkis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 loovjuht Kati Ilves ja tõdes, et põhimõtteliselt on neil tunne nagu see tiitlitaasta algaks juba homme.