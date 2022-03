Rein Veidemann: "Eesti kirjanduse mõte" on ka tänu võimaluse eest armastada eesti kirjandust

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatel on esseistika kategoorias nomineeritud ka Rein Veidemann kogumikuga "Eesti kirjanduse mõte", mis on tema sõnul kõige muu kõrval ka tänu võimaluse eest armastada eesti kirjandust.

"Eesti kirjanduse mõte" pärineb sarjast "Eesti mõttelugu". "Eesti mõttelugu, nagu ma olen lakatekstis ka kirjutanud, on omamoodi jõgiromaan. Nii et kogu Eesti mõttelugu on üks pikk romaan, mis ma loodan, et niipea ei lõppe, vaid kestab," tõdes ta.

"Kui me räägime romaanist ja loost, siis kõik lood koosnevad lausetest ja minu raamat "Eesti kirjanduse mõte" on üks lause sellest loost. See on põimlause. See tähendab, et raamat ise koosneb kolmest osalausest."

Esimese osa moodustavad käsitlused, mis teevad sissejuhatuse kirjanduse filosoofiasse, teise osasse kuuluvad sõnavõtud, kõned, esinemised ja ettekanded, kolmas osa on esseed.

Lisaks sellele, et raamatus on algupäraseid tekste nii ettekannete kui loengukursuste näol, on siin ka Veidemanni meeliskirjanike portreesid Betti Alverist, Friedebert Tuglasest, A. H. Tammesaarest jt tuntud eesti klassikutest.

Ta tunnistas, et lihtsalt läbilugemise raamat see pole. "Ma eeldan, et sellest raamatust saavad tuge eesti kirjanduse õpetajad ja teised eesti kirjanduse uurijad – nii need, kes praegu kui ka kunagi tulevikus on tegevad. Nii et sellest mõttes on ta ka käsiraamat."

Veidemann on esseistikat kirjutanud ka varem, enda hinnangul kümmekond raamatut. "Eesti kirjanduse mõte" peaks tema sõnul olema kolm asja – tema portree, teatud kokkuvõte, aga ka visiitkaart. Ta lisas, et raamat on ühtlasi ka tema tänu võimaluse eest armastada eesti kirjandust.