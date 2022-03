Marianna Kaat: ma kardan, et filmid praeguses olukorras enam ei aita

Produtsent Marianna Kaat ütles kultuurisaates "OP", et preaguses olukorras on igal inimesel võimalik Ukrainat aidata ning ka kõige väiksemast toetusest on abi.

Kaat sõnas, et tänu Krimmis ja Donbassis toimunule oli Ukraina filmitööstus praeguseks olukorraks üsna ette valmistatud. "Nad on juba teinud palju filme sõjast Donetski oblastis ja nüüd see liiklus lihtsalt Kiievi poole palju hullemas variandis," ütles ta.

Marianna Kaadi järgmise filmi "Viimne reliikvia" tegevus toimub Venemaal. "Ma filmisin kogu filmi keset Venemaad Jekaterinburgis, minu peategelased on need, kes üritavad midagi muuta, kes tahavad, et Venemaa saaks lahti Putinist ja ma näitangi seda protsessi," sõnas ta ja selgitas, et märtsi lõpuks saab montaaži tehtud. "Siis lähevad muud asjad edasi, aasta lõpuks on ilmselt film valmis."

"Ma arvan, et filmid praeguses olukorras enam ei aita," rõhutas Marianna Kaat ja mainis, et inimestel on võimalus annetada raha ja pakkuda oma elamist, mida tema on ka teinud. "Igaüks saab midagi teha, ei ole oluline, kui palju, vaid midagi, mina usun sellesse kollektiivsesse energiasse, et kui kõik pingutavad, siis me saame midagi muuta."