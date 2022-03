Eesti-Vene koostööfilmi "Kapten Volkonogovi põgenemine" esilinastus lükkub edasi

Cannes'i filmifestival keeldub võõrustamast Venemaa delegatsioone senikaua, kuni sõda lõpeb Ukrainale sobivatel tingimustel. Hollywoodi suuremad filmistuudiod ei lase oma filme enam Venemaa kinolevisse ning ka Eesti kinod boikotivad Vene ja Valgevene sisuga filme ning eesti filmitegijad on tühistanud Eesti, Venemaa ja Valgevene koostööprojektid.

""Kapten Volkonogovi" esilinastuse lükkasime sügise peale, kuigi see on väga kriitiline projekt Venemaa olukorrast, et pigem peaks selliseid filme praegu just vaatama, aga me ei taha panna tule alla ka filmitegijaid," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp.

"See diskursus ühiskonnas on praegu väga äkiline ja selleks, et hoida Eesti filmitegijaid ja Venemaa kaastootjaid, lükkasime selle filmi edasi. Teine väga suur projekt on meil "Minsk", mis on ka kohe valmis saamas. Sellised kaastootmisprojektid tulevad välja järgmisel sügisel kui mitte hiljem."

Dokumentalist Marianna Kaat on olnud tihedas koostöös nii Ukraina, Valgevene kui ka Venemaa filmitegijatega ning portreteerinud oma filmides Putini-režiimi vastaseid. Ka tema pooleliolev dokumentaalfilm "Viimane reliikvia" portreteerib vene dissidente, kes regulaarselt Putini vastastel meeleavaldustel osalevad.

"Inimesed, kes töötavad filmitööstuses, ei ole Putini pooldajad, vastupidi. Olen Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal filminud alati inimesi, kes on selle režiimi vastu," rääkis Kaat.

"Olen veendunud, et iga selline sõnum, mida me saadame välja, kus me näitame, kuidas sõjalisse situatsiooni suhtume ja et tahame Ukrainat toetada – arvan, et Vene-poolne osa, kes töötavad filmitööstuses, saavad sellest aru ja ka nemad tegelikult toetavad seda, aga nad ei saa seda niimoodi väljendada. Ütleme, et mõned veel ei julge," selgitas ta.

"Aga, kui me näitame siinpool selgelt toetust ja seda, milline on meie selge positsioon ja mida me arvame, siis see on praegu kõige olulisem. Lääs on aastaid käitunud nii, et kompromissid on alati võimalikud. Kui me seda poliitikat nüüd jätkame, siis midagi ei muutu," leiab Kaat.

Ka Valgevene filmitegijad mõistavad oma ühispöördumises hukka Putini režiimi sõjakuriteod Ukrainas.