Tallinnas toimub rahvusvaheline konverents filmitööstuse trendidest

Eesti eesistumisel kogunevad 7. juunil Tallinnasse Euroopa audiovisuaalsektori tegijad, et arutleda filmi- ja sarjaloojate töötingimuste ja tööstuse trendide üle. Konverentsi "Creators in Europe's Screen Sectors – Sketching Present and Future Challenges" saavad kõik huvilised jälgida ka veebi vahendusel .

Teisipäeval toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse (European Audiovisual Observatory, EAO) konverents "Creators in Europe's Screen Sectors – Sketching Present and Future Challenges", mille teemaks on tänavuse eesistujariigi Eesti valikul filmiloojate valikud ja võimalused praegustes keerulistes oludes.

Eesti EAO-eesistumise esindaja ja Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul on konverentsi eesmärk arutleda, kuidas mõjutab filmiloojaid, olgu nad režissöörid, stsenaristid või heliloojad, rahvuslike filmide kahanevad eelarvenumbrid ja voogedastusplatvormide aina suurenevad eelarved. "Iga film peab tooma teatud arvu vaatajaid. See on majandusmudel, mis põhineb vahendite olemasolul. Aga milline on surve režissöörile filmi valmimisel, kui edukust hinnatakse vaatajanumbrites? Tekib küsimus, kuhu siin reas paigutub looming ja milline on loomeprotsess tänapäeva ülikiiresti muutuvas maailmas," märkis Sepp.

Avatud arutelus filmiloojatega osalevad režissöör Tanel Toom, kelle "Tõde ja õigus" on Eesti filmimaastiku üks viimatisi edulugusid; Islandi filmimonteerija Elísabet Ronaldsdóttir, kelle tööde seas on "John Wick", "Atomic Blonde" ja "Deadpool 2"; Taani krimikirjanik ja stsenarist Steen Bille ("Patent på mord") ja Ukraina helilooja ja muusik Dmitriy Avksentiev (ehk Koloah). Arutelu juhib Edith Sepp.

Teises paneelarutelus filmi- ja sarjaloojate töötingimuste ning kogu sektori turgutamise ja arendamise teemal osalevad Euroopa filmiakadeemia liige ja Euroopa filmistsenaristide ühingu juht David Kavanagh, Euroopa filmirežissööride ühingu juht Pauline Durand-Vialle, Allfilmi produtsent Ivo Felt, loometööstuse ametiühingute ja loomeliitude esindaja Johannes Studinger, Euroopa autorite ja heliloojate ühingu esindaja Burak Özgen, Eesti filmilavastajate gildi juhatuse liige Liina Trishkina-Vanhatalo ("Võta või jäta") ja Eesti Näitlejate Liidu esimees Tõnn Lamp. Paneelarutelu veab EAO juht Susanne Nikoltchev. Konverentsi avab kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.

Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskus (European Audiovisual Observatory, EAO) kogub ja avaldab Euroopa filmi- ja televisioonitööstuse arvandmeid ja analüüse alates 1992. aastast. Tänavu tähistatakse organisatsiooni 30. aastapäeva. 2021. aastal oli eesistujariik Suurbritannia ja 2022. aastal võttis eesistumise üle Eesti, keda esindab Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.