Edith Sepp jätkab Eesti Filmi Instituudi juhina

Uuel ametiajal plaanib Sepp luua mängufilmide eksperdi ametikoha, mis tahab tema sõnu rotatsiooni nendel ametikohtadel, kes vahetult vastutavad ja otsustavad toetuste jagamise üles.

Samal ajal otsustas nõukogu teha kultuuriministeeriumile ettepaneku muuta EFI põhikirja ja piirata EFI juhatuse liikme volitused edaspidi kahe järjestikuse ametiajaga.

Edith Sepp on töötanud produtsendi ja režissöörina Suurbritannias, tootes raadiosaateid ja dokumentaalprogramme BBC-le, dokumentaalfilme Šoti televisioonile STV ning on olnud ka eraettevõtja tootmise alal. Edith Sepp on aidanud Balti Filmi- ja Meedia koolis kujundada rahvusvahelist filmimagistri programmi. Aastast 2010 kultuuriministeeriumi filminõunik, alates 2013. aastast Eesti Filmi Instituudi juhataja