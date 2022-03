"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib kultuuripärandi kaitse võimalusi sõja ajal

Eesti ajalugu on tulvil näiteid sellest, kuidas kultuuripärand on jäänud vallutussõdade ohvriks. Muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja Linda Lainvoo sõnul sõltub kultuuri säilitamisel palju eeltööst ning ülioluline on kultuuriväärtuste väga täpne dokumenteerimine.

"See annab õiguse öelda, et see on tähtis kultuuriväärtus ja kuulub meile. Ukrainlastel näiteks pole üldist andmebaasi ning suurem osa materjalist on jätkuvalt paberkandjal."

Kuidas on omavahel seotud aga kultuuripärand, kultuuripärandi kaitse ja kaitsetahe? Usundiloolane Peeter Espak märgib, et kultuur jääb alles siis, kui inimesed on alles.

"Tsiviilkaitse on soiku jäänud ja seda tuleb märgatavalt rohkem arendada. Soiku jäämise põhjus on selles, et meie ametnikud on lootnud NATO artikkel number viiele, et see justkui päästab meid sõjast. Ei mõelda aga, et me ise olemegi NATO."

"Kultuuristuudio. Arutelu" keskendub päevakajalistele kultuuriteemadele. Muredele otsitakse lahendusi, rõõmudele elatakse kaasa. "Kultuuristuudios" kohtuvad teoreetikud ja praktikud, kes esitavad küsimusi ning annavad vastuseid. Saatejuhid on Maarja Vaino, Tarmo Tiisler ja Kaupo Meiel.

