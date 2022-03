"Kultuuristuudio. Looming" võtab vaatluse alla Vaiko Epliku märgilised albumid

Saatejuht Kaspar Viilup otsib vastust küsimusele, kuidas on Epliku käekiri aastate jooksul muutunud ning mis on tema loomingu lähtekohad. Kui saate esimene pool keskendub Claire's Birthday tegemistele, siis teine pool on pühendatud täielikult Epliku soololoomingule.

Lisaks Vaiko Eplikule aitavad tema muusikat mõtestada kunagi bändikaaslane Jaan Pehk ning popkultuuriteoreetik ja muusikakriitik Tõnis Kahu.

Kaspar Viilup sõnas, et kuigi Eplikust räägitakse tihti, siis tema looming saab harva piisavalt tähelepanu. "Alates 2000. aastast on Eplik avaldanud üle 20 albumi ning sellest saaks teha kümneid saateid, albumid "Venus" ja "Varielu" on aga kahtlemata kaks head lähtekohta, mille põhjal tema loomingut vaatlema hakata," ütles ta.

Sarja "Kultuuristuudio. Looming" iga osa vaatleb ühe looja ühte või kahte märgilist teost, mida avatakse koos tegija enda ja tema looming mõtestajaga. Saate finaalis üllatab külaline vaatajaid ühe teda ennast mõjutanud teose looga.

Saatejuhid on Ave Häkli, Kaspar Viilup ja Meelis Oidsalu. "Kultuuristuudio. Looming" on eetris teisipäeva õhtuti kl 21.30 ETV2s.