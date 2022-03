"Kultuuristuudio. Looming" teeb sissevaate Rasmus Merivoo lühifilmi "Tulnukas"

Saatejuht Meelis Oidsalu üritab vaadata filmis ohtralt kasutatud vägisõnade taha: mis neid ropendada ja kakelda armastavaid tüüpe käivitab, mille poole nad selles Eesti protokino tüvitekstiks saanud loos püüdlevad ning mida sel tänastegi teismeliste lemmikuks olevas filmis üldse kultuurset on?

Lisaks filmi autor Merivoole aitavad linateost mõtestada näitleja Indrek Ojari, psühholoog Mati Heidmets ja kultuuriloolane Marju Kõivupuu.

Saatejuht Meelis Oidsalu sõnul on ta tänulik, et saatekülalised olid valmis tulema rahvusringhäälingu kultuurisaatesse vestlema filmist, millest on üldse raske rääkida kui "teosest" selle sõna viisakas tähenduses.

Sarja "Kultuuristuudio. Looming" iga osa vaatleb ühe looja ühte või kahte märgilist teost, mida avatakse koos tegija enda ja tema looming mõtestajaga. Saate finaalis üllatab külaline vaatajaid ühe teda ennast mõjutanud teose looga.

