"Kultuuristuudio. Arutelu" mõtestab kultuuri rolli sõja ajal

Ukraina toetuseks on toimunud kontserte ja kunstioksjoneid, ametlik kutuurikoostöö Venemaaga on lõppenud. Eesti on seega nii üksi kui ühes teiste maadega nüüdseks astunud konkreetseid samme, et aidata läbi kultuuri Ukrainat ja ukrainlasi ning samuti mõjutada läbi boikoti Venemaad. Kultuuri roll sõja käigu mõjutamisel võib tunduda väiksena, kuid ei pruugi seda olla.

"Kultuuristuudio. Arutelu" saates vaatlevad juba tehtut ning sedagi, mida tulevik võib tuua, kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ja muusik ning Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare. "Üks suurimad väljakutseid on Eesti venekeelse elanikkonnaga hakkama saamine ehk kuidas neile pakkuda venekeelselt kultuuri ja meelelahutust?" märgib Rajasaare.

Kultuuri üks eesmärk on pakkuda inimestele ka lohutust ja võimalust hirmsast argipäevast põgeneda. Sits soovitabki vähem sotsiaalmeediakanaleid jälgida ja rohkem kultuuri nautida.

