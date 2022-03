Tarvi Sits: sõda paneb Venemaa kultuurielule nagunii hoomamatu paugu

Kultuurisaates "Kultuuristuudio. Arutelu" vestlesid kultuuriminiseeriumi kantsler Tarvi Sits ja Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare sellest, kuidas poliitika ja kultuur on omavahel pidevas seoses. Külaliste hinnangul on Venemaa kultuurielu boikoteerimine õigustatud.

Rajasaare hinnangul pole Ukraina muusikute ja dirigentide elu kindlasti vähem väärt kui mõni Venemaal ära jäänud kontsert. Ta lisas, et kultuuriliste suhete normaliseerumiseni läheb kaua ja mingid negatiivsed tagajärjed on lihtsalt paratamatus. Näiteks elab Saksamaa tänapäevani Hitleri-aegse taagaga ja enamus filmikunstnikke mõtleb siiamaani, miks nii läks, seega sõja mõju kogu Venemaa kultuurile on raske ette ennustada.

Mõlema külalise arust on Eesti Ukraina toetamisega väga hästi hakkama saanud ning see toetus on olnud ühtne. Ka Raadio 2 plaanib lähiajal Ukraina toetuseks korraldatud heategevuskontserti üle kanda.

Eesti riigi strateegilised sammud Vene kultuuri boikoteerimiseks

Kristo Rajasaare nentis, et mõnele tundus küll Venemaa ja Valgevene kultuuri üleüldine boikoteerimine ebaaus, kuid tundub, et nüüd on pretensioonid taandunud. Ta arvas, et võib-olla ei osatud endale algul õigeid küsimusi esitada šoki tõttu.

Lisaks on Rajasaare sõnul praegu Eesti jaoks suure küsimärgi all, kuidas venekeelse kultuuri ja meelelahutuse pakkumist jätkata. Seda peab riik kindlasti edasi arutama.

"Pehme jõud võib olla väga tugev propagandamasina instrument," ütles Rajasaare. "Kui natsid tulid võimule, loodi eraldi finantseerimissüsteem, mis hakkas filme rahastama, loomulikult neid filme, mis võimule sobisid, siis võeti vastu seadus, mis väga konkreetselt reglementeeris nende filmide üle, mida hakati rahastama," selgitas ta ja lisas, et tol ajal oli Saksamaal kunst on n-ö vaba ainult siis, kui vastas teatud nõuetele.

Rajasaare lisas, et Eesti ühiskonnaski on levimas mõtteid ja väljaütlemisi, mis tembeldavad näiteks ETV2 homopropagandaks ja teatavad, et Raadio 2 pole üldse vaja.

Sits usub, et sellised väärad uskumused tulevad harimatusest. "Kindlasti olen seda meelt, et erinevad mõtted peaks ühiskonnas saama välja öelda. Piir läheb sealtmaalt, kui see läheb viha üles kutsuvaks. Sellele tuleks tähelepanu pöörata," selgitas ta.

Kultuuri läbimõtestamine võiks toimuda ka sõjata

"Ma olen kindlasti seda meelt, et normaalne elutegevus peab jätkuma," ütles Tarvi Sits. "Ma ka kindlasti ei tea, mis toimub Putini peas, aga ühest küljest eesmärk ongi hirmutada meid. Et me hakkaksime kuidagi oma käitumiselt teistmoodi olema, et me ei julgeks kultuuri nautida, sporti teha, sõpradega kokku saada, sellist normaalset, tavapärast vaba ühiskonna elu elada," rääkis ta.

Sits lisas veel, et samas on praegune olukord kindlasti kainestav. Eestlastele küll võib-olla vähem, mõnele teisele riigile rohkem. Siiski ei tohiks tema arvates oma igapäevast elu elamata jätta.

Saatekülalised nõustusid, et mõneks ajaks on Venemaa kultuurisillad kindlasti põletatud. Sits soovitas ka vähem sotsiaalmeediakanaleid kasutada ja rohkem kultuuri nautida.