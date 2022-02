ETV2 eetrisse jõuab kaks uut kultuurisaadet

"Kultuuristuudio" toob teisipäeviti ja kolmapäeviti ETV2 vaatajateni sissevaate kultuurielus toimuvasse. 2. märtsil alustav "Kultuuristuudio. Arutelu" keskendub päevakajalistele kultuuriteemadele ja 8. märtsil alustav "Kultuuristuudio. Looming" loojate tähtsatele teostele.



Kultuuritoimetuse juhi ja "Kultuuristuudio" eestvedaja Erle Loonurme sõnul pakuvad uued saated nii inspiratsiooni kui ka süvitsi minevat aruteluruumi. "Soovime vaatajatele pakkuda mõtteainet ja detailset vaadet kultuurinähtustele." Uued sarjad täiendavad tema sõnul olemasolevaid kultuurisaateid ja -kajastusi ERR-i kanalites.

Kahe uue kultuurisaate abil moodustub ERR-i telekanalitesse kultuurivöönd: esmaspäeval on ETV2 eetris vestlussaade "Plekktrumm", teisipäeval "Kultuuristuudio. Arutelu", kolmapäeviti "Kultuuristuudio. Looming" ja neljapäeviti ETV-s kultuurisaade "OP". Lisaks jätkab ETV2 maailmakino programmiga kolmapäeviti, kinoklassikaga reedeti, mille juhatavad filmihuvilised ja -spetsialistid sisse "Filmiklubis", ja kontsert- ning kultuuridokumentaalidega laupäeviti.

"Kultuuristuudio. Arutelu" toob saatejuhtidena ekraanile Maarja Vaino, Kaupo Meieli ja Tarmo Tiisleri. Igal kolmapäeval võtab üks neist stuudios koha sisse, et koos külalistega mõtestada kultuurielus toimuvat. Kultuuristuudio teemade kaart ulatub kirjandusest kunstini ja muusikast hariduseni. Nii kutsub Maarja Vaino näiteks kaasa mõtlema kultuurihariduse ja -harituse või selle puudumise teemal ning stuudiosse on sel teemal mõtteid vahetama oodatud folklorist ja õppejõud Marju Kõivupuu ning kirjanik Jaanus Vaiksoo. Tarmo Tiisler võtab aga teemaks klassikalise muusika rolli ja ülesanded tänapäeva maailmas ning Kaupo Meiel käsitleb kunsti ja raha suhteid.



"Kultuuristuudio. Looming" saateid juhivad samuti vaheldumisi kolm saatejuhti: Ave Häkli, Kaspar Viilup ja Meelis Oidsalu. Igal teisipäeval on stuudiosse palutud üks erakordne kultuuritegelane, kellega koos mõtestatakse tema enda loomingu sündi ja üht-kaht teost. Saates üllatab külaline vaatajaid ka ühe teda ennast mõjutanud olulise teose looga. "Loomingu" saade katab eri valdkondi tutvustades nii muusikat, kunsti, kirjandust, teatrit kui ka tantsu.



"Kultuuristuudio" saated jõuavad vaatajateni raadiomajas asuvast legendaarsest valgest saalist, mida ilmestab Enn Põldroosi mosaiikpannoo "Raadiolill". Saadete režissöör on Ülle Õun.