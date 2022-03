"EnsV" tegijad: Helene Vannari oli meile kõigile justkui vanaema eest

"EnsV" tegijad kinnitasid ühest suust, et veel möödunud nädalal rääkisid nad Helene Vannariga, kes palus, et teda sarjast välja ei kirjutataks. "Ta lootis väga tagasi ekraanile tulla ning just täna [kolmapäeva] hommikul viimase osa kallal töötades mõtlesime, et Leeni, nagu me teda kutsusime, peaks mõned kohad sisse lugema ja nuputasime, kuidas seda tehniliselt kõige parem teha oleks."

Sarja jätkatakse ka pärast Vannari lahkumist, küll aga ei suuda tegijate sõnul keegi temast tekkivat auku täita. "Sarjas me talle matuseid korraldama ei hakka, hooaja viimases osas läheb Aino Kessner Venemaale reisile ja saadab selle kohta kirja," selgitasid nad ja rõhutasid, et täpsed plaanid, kuidas nad selle sarjas lahendavad, selgub lähiajal.

"Suur au oli temaga koos töötada, ta oli äärmiselt tore kolleeg," ütlesid tegijad ja kinnitasid, et otsekui pereliige oleks lahkunud. "Leenu oli meile kõigile vanaema eest."