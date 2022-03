Pink Floydi asutaja ja trummar Nick Mason esineb bändiga Riias

Nick Mason on rokkbändi Pink Floyd üks asutajatest, kauaaegseim liige, trummar ning bändi paljude legendaarsete lugude "Time", "One Of These Days", "Careful With That Axe", "Eugene" ja "Echoes" kaasautor.

2018. aastal lõi Nick Mason koos kitarrist Lee Harrisega ansambli Nick Mason's Saucerful Of Secrets. Peagi liitusid nendega kitarrist ja laulja Gary Kemp, bassist Guy Pratt ning klahvpillimängija ja helilooja Dom Beken. Muusiku enda sõnul ei olnud neil algselt mõttes Pink Floydile pühendunud bändi moodustada. Nende eesmärk oli pakkuda fännidele algupärast Pink Floydi elamust, mängides aastatest 1965--1972 pärit varajast loomingut.

Kontserdil kõlavad sellised Pink Floydi lood nagu "Astronomy Domine", "Atom Heart Mother", "Fearless", "Green Is The Color", "Set The Controls For The Heart Of The Sun", "Obscured By Clouds", "A Saucerful Of Secrets", "One Of This Days" jpt.