Tartus meenutati Franz Liszti loominguga pianisti külaskäiku

Klaverivirtuoos Franz Liszti kontserdikavasid pole maailmas alles palju. Kuigi teada oli fakt tema esinemisest Tartus, tuli kontserdi originaalafišš välja kolm kuud tagasi, kui Tallinna ülikooli raamatukogu kogudes tehti tavapärast inventuuri.



"Ma vaatasin seda paberihunnikut laua peal ja leidsin omakorda selle kava. Teades, et seda kava mitte kusagil Eestis säilinud ei ole, idenifitseerisin selle puuduva väikese peatüki Eesti kontsertide ajaloost," rääkis kunstiteadlane Harry Liivrand "Aktuaalsele kaamerale". Ma natuke võrdlesin seda kavadega, mida Liszt kusagil mujal mängis. Võib öelda, et ta tõi meile Euroopa suurlinnades Pariisis, Berliinisis mängitud kava. Nii et meie publikut ta ei alahinnanud ja selle üle on väga hea meel."

Lisztile jäi Tartu toona n-ö tee peale, olles Lääne-Euroopast teel Peterburi. 180 aasta tagusest kontserdikavast tuli kolmapäeval esitamisele Liszti transkriptsioon Schuberti laulust "Serenaad".

Pianistid Ivari Ilja, Kristi Kapten, Sten Lassmann, Marko Martin, Mati Mikalai, Johan Randvere ja Mantas Šernius esitasid Liszti klaveriloomingu kauneimaid ja virtuoosseimaid teoseid.

"Mina siia saali tulekul iga kord mõtlen, et tema on siin käinud ja paljud teised on siin ka käinud. Aga lihtsalt kuna praegu see kava veel leiti, see palju oodatud kava, et me saame teada täpselt, mida ta mängis, see annab nii palju juurde kogu sellele mõtestamisele. Seda ei tohikski kunagi ära unustada et Tartu on olnud niivõrd olulise tee vahepeal," muljetas Randvere.

Liszti haaravatest ja oma efektsusega lausa minestamisi põhjustanud esinemistest räägitakse legende. Teda kuulnud heliloojad olevat teda nimetanud lausa klaverijumalaks.