Julia Aug: dokumentaallavastus "Kirjad rindelt" on hullem kui Vana-Kreeka tragöödia

Lavastaja Julia Augi sõnul kirjeldavad dokumentaaltekstid äsja toimunud ning ka praegu jätkuvaid sõjasündmusi. Lavalt kõlavate tekstide autorid on teatri- ja filmimaastikul tegutsevad ukrainlased. Üks neist on näiteks Mariupolist põgenenud tuntud teleajakirjanik Nadežda Suhorukova.

"Ma suhtlen kõigi nende inimestega juba pikki aastaid, kellega me pole kirjavahetust katkestanud ja oleme pidevalt suhelnud alates hetkest kui algas sõda," rääkis Julia. "Need inimesed kirjutavad mulle kirju, jutustavad, saadavad materjale, ja kes räägivad ainult sellest, mida näevad oma silmaga," lisas ta.

Lisaks päevikutele, kirjadele ja kuuldud jutukatketele, kasutab Julia Aug tsitaate Vana-Kreeka tragöödiatest. "Ma olen alati arvanud, et antiiktragöödiad on tragöödia ülim tase," ütles ta. "Kui sa paned antiiktekstide kõrvale nende inimeste dokumentaaltekstid, kes seisavad keset sõda, saad aru, et antiiktragöödia kahvatub võrreldes sellega, mida kirjutavad inimesed, kes seda kõike näevad," tõdes Julia.

Lavastuse lõpp on veel lahtine, sest lugusid sõjast laekub jooksvalt juurde. Etendused toimuvad Tallinna ja Narva Vabal Laval ning Tartus, ERM-i teatrisaalis. Esietendus leiab aset neljapäeval, 14. aprillil, Tallinnas.