Galerii. Vabal Laval esietendus "H** Voine. M*** Sõda. Ukraina. Kirjad rindelt"

Tegu on projektiga, mis ei ole ainult teatrilavastus, vaid ka elav kroonika sellest, mis just praegu meie ajal, meie ümber ja meie eludes aset leiab. Näitemängul on kindel algus, kuid pole veel lõppu. Pole veel lõppu kuniks Venemaa sõda Ukrainas jätkub.

Lavastaja ja autor Julia Aug. Laval Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater), Rea Lest, Simeoni Sundja, Loviise Kapper, Harald T. Rosenstrom. Kunstnik Katharina Kuusemets, videokunstnik Laura Romanova, valguskunstnik Priidu Adlas, muusikajuht Ardo Ran Varres.