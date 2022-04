Vabal Laval esietendub dokumentaalne lavastus Ukraina sõjast

Neljapäeval esietendub Tallinna Vabal Laval Julia Augi lavastus "Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt." on dokumentaalne lavastus praegu toimuvast Ukraina sõjast. Kuidas sõda algas ning sellest, mis saab inimestest, keda sõda lahutab. Lavastuses mängivad Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater), Rea Lest, Simeoni Sundja, Loviise Kapper ja Harald T. Rosenstrøm Norrast.

Lavastuse idee autor ning lavastaja Julia Aug on koondanud tekstid oma kirjavahetusest Ukraina pommivarjendites viibivate sõprade ja teatriinimestega.

"Selline barbaarsus keset 21. sajandi Euroopat raputab meid kõiki. Teater ei saa jääda pelgalt kõrvaltvaatajaks, kui inimesed surevad, kannatavad. Kindlasti tuleb sellest Putini sõjast veel palju näitemänge, filme, raamatuid, kuid koos Vaba Lavaga otsustasime tegutseda kohe. Sest need kirjad ja lood mis minuni sõjakoldest jõuavad, on midagi enamat kui lihtsalt ajastukroonika. Need on pärisinimesed. Me peame nad kuuldavaks tegema."

Augi sõnul on see dokumentaalne tõend kirjades, mida praegu Ukrainas ja Venemaal viibivad sõbrad üksteisele iga päev kirjutavad. Projekt ei ole tema sõnul ainult teatrilavastus, vaid ka elav kroonika, sellest mis just praegu meie ajal, meie ümber ja meie eludega aset leiab. Näitemängul on kindel algus, kuid pole veel lõppu. "Pole veel lõppu kuniks Venemaa sõda Ukrainas jätkub."

Etendused 14. ja 15. aprillil Tallinna Vabal Laval, 6. aprillil Narva Vabal Laval, 18.aprillil Tartu ERM-is ning 26.mail Tallinna Vabal Laval.