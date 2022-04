Mart Sander: Miki oli revolutsiooniline tegelane, kes tõi värvid ekraanile

Mart Sanderi sõnul on Miki oli revolutsiooniline tegelane, kes tõi värvid ja heli kinoekraanile.

1972. aastal ilmus "Piilupart, Miki ja teised" - tänavu tähistab raamat 50. sünnipäeva. "Ma ei saa kuidagi öelda, et ma ei oleks Miki fänn," räägib popkultuuri austaja Mart Sander. "

"Miks juhtus kogu maailmas niimoodi, et mingisugune joonistatud loom sai selliseks täheks, et teda võetakse kui nähtust ja kui elavat organismi?," vastas Mart Sander retooriliselt küsimusele, mis võis olla raamatu edu saladuseks. "Nii ju läks tegelikult kõigi Disney tehtud loomadega," lisas ta.

"Ta on ju tegelikult kolm ringi üksteise peal," kirjeldas Mart ikoonilist joonistust, millest Miki koosneb. "See on maailma üks äratuntavamaid kujundeid üldse," rääkis ta.

"100 aastat [Mikit] saab varsti täis ja eks see uudsuse võlu on läinud mööda," rääkis Mart. "Tegelikult on just avastatud tema noorus /.../ Ta oli tegelikult ju revolutsiooniline tegelane - ta tõi esimesena heli ja värvid ekraanile," rääkis ta. "Neid kõiki antakse uuesti välja tohutus heas kvaliteedis," lisas Mart.

"Ma mäletan neid tohutuid sabasid, mis looklesid ümber kino," kirjeldas Mart, kuidas lapsepõlves Miki filmide vaatama minek välja nägi. Mardi sõnul on Miki maailma enim kaitstud kaubamärk "Nende spioonid on igal pool maailmas," ütles ta. "Nõukogude Liit vilistas sellele," teatas Mart ning rääkis, et Nõukogude Liidus tõlgiti koomiksit autoritasusid maksmata.