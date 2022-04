Maris Pihlap avaldas singli "Take It Away" peagi ilmuvalt uuelt albumilt

Maris Pihlap avaldas teisipäeval plaadifirma TIKS rekords singli "Take It Away", mis pärineb tema peagi ilmuvalt uuelt albumilt.

"Take It Away" on heliliselt vokaalikeskne sõna- ja rütmimäng, mida toetab viiul ning autori sõnul olemuselt eneseületuslik lugu.

"Elu on näidanud, et muudatuste, arengute, tugevamaks kasvamisteni on võimalik jõuda ainult läbi valu. See on ainus, mis motiveerib reaalselt enda olukorda muutma, näidates ära need kohad, kuhu me ei taha enam mitte mingi hinna eest tagasi langeda. "Take It Away" on hetkeväljendus sellest kohast, kus oled just oma valust tugevama, targema ja kindlamana välja tulnud," selgitas Pihlap.

Uus singel pärineb maikuus ilmuvalt albumilt, mis on jätk 2021. aastal ilmunud debüütalbumile "What Have You Become?". Viimane tõi Maris Pihlapile Eesti muusikaauhindadel ka aasta debüütalbumi nominatsiooni.

Maris Pihlap on laulja, multiinstrumentalist, produtsent ja DJ, kel pärimus- ja jazz-muusika taust. Maris on samuti eestikeelse jazzhop-kollektiivi Pihlap.uud liige.

Pihlap astub maikuus üles Tallinn Music Weekil, nii artistina laval kui ka panelistina.