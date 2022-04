Riina Roose uuest lavastusest: siin on igat sorti pillimehi ja -naisi

Lavastaja ja muusikajuht Riina Roose ütleb, et kuna tegemist on muusikaliselt väga andeka kursusega, otsustas ta võtta nendega ette rännaku läbi viie sajandi, teejuhiks siinmail kõlanud pillilood, laulud, tantsud ja jutud.

"Igal kursusel on mõni, kes on õppinud pilli mängima või mõnda muud pilli peale klaveri, aga sellel kursusel on niisugune kokkusattumus, et siin on igat sorti pillimehi ja -naisi," rääkis lavastaja ja muusikajuht Riina Roose põhiargumendist, miks lavastus loodi.

"30. lennu jaoks on see viimane töö, kus kogu kursus korraga kaasa lööb. See on hästi ilus ja võimas kogemus ja mulle tundub, et me hindame seda ka rohkem, sest me teame, kui lähedal on see, et me siit kõik oma teed laiali läheme," ütles 30. lennu tudeng Maria Ehrenberg.

"Ühe läbimängu lõpus tuli vaikselt pisar silma, sest see lõpp on nii lähedal meile, aga ma loodan et me jääme ikka üksteist hoidma," ütles ta.

"Mina isiklikult enne lavakunstikooli ei olnud laulmisega peaaegu üldse kokku puutunud," rääkis 30. lennu tudeng Marek Erik Savi. "Ja nüüd selline võimalus võimekate inimeste kõrval teha ja õppida on väga tore kogemus, eriti minu jaoks, kuna mulle väga meeldib laulmine," ütles ta.

30. lennu lavastust mängitakse kuus korda Arvo Pärdi keskuse saalis.