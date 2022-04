Ilmus Mart Avi uus album "Blade"

Avi kuues album "Blade" on järg plaadile "Vega Never Sets", mis oli rahvusvaheliselt koteeritud väljaannete arvustusi koondava portaali Albumoftheyear.org andmeil enim ja kõrgeima kriitikaskooriga kajastust pälvinud Eesti artisti album aastal 2020. Ühtlasi pälvis see esikoha nii Eesti Ekspressi Areeni kui ka ERR kultuuriportaali kriitikute aasta albumite edetabelis.

Legendaarse Manchesteris baseeruva Boomkati poe spetsialistid kirjutavad albumist nõnda: "Igas mõttes eraldiseisev Mart Avi loob sundimatult ägedaid seoseid üksteisest totaalselt erinevate nähtuste vahel, mille tulemuseks on üksnes talle ainuomane stiil."

Albumi "Blade" lood on kirjutanud, esitanud ja produtseerinud Mart Avi, miksinud ja masterdanud Martin Kikas (Ö Stuudio). Selle andis välja plaadifirma Porridge Bullet.