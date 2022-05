Ukraina muusik Ivan Dorn: nad ootavad, et upuksime ahastusse

"Vaenlase kiuste tahaks natuke tantsida. Tahaks rõõmustada," rääkis Ivan Dorn enda esinemisest. "Sest nad ootavad, et me upuksime oma ahastusse, kurbusesse ja leina, aga meie ei anna alla."

Kui sõda algas oli Ivan Dorn perega puhkusereisil ning pole pärast seda kodumaalne naasnud. Praegu elab ta perega Prantsusmaal ning sõja tõttu jäi tal välja andmata juba salvestatud plaat - mis saab edasi, ei oska muusik öelda.

"Läks nagu läks ja praegu ma püüan lihtsalt aru saada, kuidas edasi olla," ütles Ivan ja lisas, et mingit täpset tegevusplaani tal tulevikuks hetkel ei ole. "Ma ei tea, mida teha. Selge on vaid, et tuleb igal moel aidata oma riiki. Nii tänane kontsert kui ka kõigi teiste ukraina artistide esinemised on korraldatud just sellele mõeldes," lisas ta.

Kui algselt pidi festivali kavas olema rekordarv muusikuid Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest, siis sõja puhkedes tehti programmis kiired muudatused.

Festivali peaesineja on Briti elektroonilise muusika produtsent Floating Points ning laupäeval astuvad nad üles Narvas Kreenholmi manufaktuuris.