"Eesti laulab Ukrainale" ühendkoor koguneb Tallinna lauluväljakule

22. mail koguneb Tallinna lauluväljakul ühendkoor, et salvestada laulukaare all muusikavideo Ukraina toetuseks. Ühislaulu ja selle ettevalmistamist salvestatakse ja lisaks muusikavideo tegemisele valmib sellest erisaade. Ühislaulmist korraldab grupp vabatahtlikke.

"Eesti on rahvaarvuga võrreldes Ukraina suurim toetaja maailmas, aga meie tahame Ukraina toetuseks kasutada Eesti kultuuri kõige võimsamat osa – suurt laulukoori Tallinna laulukaare all." ütleb Eestis sündinud ja USAs tegutsev helilooja Jonas Tarm.

Ühendkoori juhatab Hirvo Surva ja eesmärgiks on kokku saada kümme tuhat lauljat. Esitamisele tuleb ikooniline Ukraina viis "Oi u luzi chervona kalyna" ("Punane lodjapuu aasal"), millele helilooja Jonas Tarm on teinud neljahäälse kooriseade. Laulu erinevaid esitusi on Ukrainale pühendanud paljud maailma artistid ja kollektiivid Pink Floydist Leedu ooperilauljateni.

"Me ei tohi ise ära väsida! Sellest sõltub väga palju, mis üldse Euroopast ja kogu maailmast edasi saab," sõnas ühislaulmist Hirvo Surva. "Kõik, kes tunnevad, et suudavad oma lauluga sellist vaimset väge anda, tulge ja laulame kõik koos!"

Ürituse on ellu kutsunud fotograaf Kaupo Kikkas, ettevõtja Enno Rätsep ja helilooja Jonas Tarm. "Meie koorilauljate soov üheskoos oma toetust näidata on ilmselge – igal võimalikul muul moel aitame me Ukrainat niikuinii. Oluline on, et maailm ei unustaks hetkekski, mis Ukrainas toimub, ning et see toetus ei vaibuks ega väsiks. Ainult ühise laulu vägi oli veel puud," ütles Kaupo Kikkas idee ellukutsumise kohta.

Ühislaulmise tulemusena valmiva video saadame maailma, et juhtida jätkuvalt tähelepanu Ukrainas toimuvale ja koguda võimalikult palju ka reaalset toetust Ukrainale. Selleks kaasame partnerina MTÜ Slava Ukraini Eestis ja All For Victory heategevusorganisatsiooni Ukrainas.

Läbi kooriühingu on laiali saadetud kutse kõikidele Eesti kooridele, ühendkooriga on oodatud liituma ka üksiklauljad. Video salvestus toimub pühapäeval, 22. mail kell 17, küll aga vajalik eelregistreerimine.