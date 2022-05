Galerii. Tallinnas Noblessneris andis kontserdi Róisín Murphy

2020. aasta oktoobris nägi ilmavalgust muusiku värskeim album "Róisín Machine". Kauamängiv valmis koostöös DJ Parroti ehk Crooked Maniga, kellega valmistati albumit kümme aastat.

Kontserdi eel antud intervjuus ERR kultuuriportaalile tunnistas Murphy, et kuivõrd "Róisín Machine" on jäänud ajaliselt nii kaugele, on tema kontserdid praegusel ajal rohkem võtnud parimate lugude või suurimate hittide formaadi.

Kontserdikavasse mahtus mitmeid lugusid nii Moloko repertuaarist, nagu "The Time Is Now" kui ka soolokarjääri varasematelt albumitelt, näiteks "Sing It Back".

Murphy on muusikamaailmas olnud tegev pea 30 aastat. Ta tõdes ka, et kui oleks terve selle aja pidanud bändis olema, poleks muusika tegemine tema jaoks ilmselt enam nii huvitav.

"Sooloartisti roll on kuradi lõbus asi, sest sa valid iga kord uue tüübi, inimese [kellega koostööd teha] ning iga kord on tegemist uue maailmaga. Terve uus maailm täis võimalusi ja inspiratsiooni," rääkis ta.

2018. aastal esines Murphy Tallinnas Sweet Spoti festivalil.