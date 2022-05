Püha Jüri kabel sai uue betoonist kupli

Püha Jüri kabeli uus kuppel on valatud ühes tükis. Kupli kõrgus on 2,4 ja läbimõõt 1,55 meetrit ning see kaalub ligi 3,2 tonni.

Uus kabel tuleb võimalikult sarnane vanale, 1936-ndal aastal arhitekt Aleksandr Vladovski projekti järgi ehitatud kabelile.

Kabel oli algselt pühendatud Loodearmee sõduritele, kes andsid olulise panuse Eesti Vabadussõjas.

Püha Jüri Kabeli taastamise ideed vedas MTÜ Püha Jüri selts.