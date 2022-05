Armin Kõomägi: noorena eristasin mõtteliselt linnapoisse ja Mustamäe poisse

Kirjanik ja ettevõtja Armin Kõomägi sõnas, et ta elas Mustamäel kokku 23 aastat. "Pärast seda elasin ma kolm-neli aastat ka Lasnamäel, korterid on umbes samasugused, võib-olla Lasnamäe on veidi avaram, aga kõik see, mis korterist väljas toimus, on nagu öö ja päev," ütles ta ja lisas, Mustamäe suur eelis on see, et loodust on väga palju. "Kui ma Mustamäel elasin, siis veetsin väga palju aega väljaspool korterit, Lasnamäel läksid ainult oma korterisse."

"Kui ma läksin linna tehnikumi, ma olin 15-16 aastane, siis mul hakkasid tekkima uued sõbrad, kes ei olnud mustamäelased, kes olid kesklinnast, kes olid Lasnamäelt või suisa teistest linnadest ning ma sain aru, et kutid on väga erinevad ja see, kust sa tuled, mõjutab väga tugevalt," mainis ta ja lisas, et mõtteliselt eristab ta linnapoisse ja Mustamäe poisse.

Arhitekt Mattias Agabus tõdes, et tavainimesed sellele ei mõtle, et Mustamäe on tegelikult üks oma aja parimaid näiteid modernistlikust linnaplaneeringust. "Inimesed mõtlevad igapäevastele asjadele ja lähenevad asjadele pragmaatilisemalt, et kas siin on teenused, kui ligipääsetavad need teenused on ja kas siin on lasteaiakohti," ütles ta.