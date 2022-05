Vernissage galeriis tuleb oksjonile kadunuks peetud "Naine maskiga"

Traagilise saatusega Greenbergi loomingu tippajaks peetakse 30. aastate teist ja 40. esimest poolt, mil on maalitud ka "Naine maskiga". Teose saatus oli aastaid teadmata ja nii sattus reproduktsioon maalist ka Kumu kataloogi "Force majeure. Eesti kunsti hävimis- ja kadumislood".

"1944. aastal viis tema naine selle Rootsi, kuhu põgenes sõja eest. Mees jäi Eestisse ja kahjuks hukkus. Naine abiellus Rootsis uuesti, kahjuks tal lapsi ei olnud, kuid 30 aastat tagasi jättis ta testamendiga need teosed oma pärijatele, kes tõid nad tagasi Eestisse ja olid valmis panema need kunstioksjonile," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Vernissage galerii juhataja Kristiina Radevall.

Sellega koos ilmus välja ka teine teos, "Naine sinise buketiga", ja mõlemad tööd on signeeritud, mis on Radevalli sõnul väga haruldane.

Naisportreede kõrval on teater üks Greenbergi lemmikteemasid, millisest lavastusest on inspireeritud käesolev teos, ootab veel selgitamist. Oksjonile jõuab aga ka teisi haruldusi.

"Siin on väga haruldane Kristjan Raua teos, mis on huvitav isegi Eesti Kunstimuuseumi jaoks. See teos on valminud 1927–28. Muuseumis on säilinud eskiisid sellele tööle, "Kalevipojad jahil", aga meil on tervikkompositsioon," kirjeldas ta.

Kuni oksjoni alguseni on kõik teosed üleval Vernissage galeriis ning neid võib käia vaatamas igaüks.