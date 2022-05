Ugala teatri aasta uuslavastuse publikupreemia pälvis Taago Tubina "Arst"

Aasta naisnäitleja "Kuldõuna" pälvis Terje Pennie, kes teenis publikupreemia ka 2020. aastal. Pennie sai publikulemmiku tiitli rollide eest lavastustes "Ema" (lavastaja Tanel Jonas) ja "Arst" (lavastaja Taago Tubin). Esikolmikusse jõudsid veel Garmen Tabor rolli eest lavastuses "Arst" ning Ilo-Ann Saarepera rollide eest lavastustes "Sume on öö" (lavastaja Kaili Viidas) ja "Arst".

Publik hääletas lõppeva hooaja enim meeldinud meesnäitlejaks Margus Tabori, kes on Ugala trupis teist hooaega ja pälvis publikupreemia ka eelmise hooaja rollide eest. Tabor teenis preemia rollide eest lavastustes "Ema", "Jälle need Lumejänesed" (lavastaja Andres Noormets), "Kuhu sa jäid?" (lavastaja Sander Pukk) ning "Üle oma varju" (lavastaja Ringo Ramul). Esikolmikusse jõudsid Tabori kõrval Aarne Soro rollidega lavastustes "Sume on öö" ja "Üle oma varju" ning Tanel Ingi rollidega lavastustes "Jälle need Lumejänesed" ja "Arst".

Lemmikuimaks hooaja uuslavastuseks valis publik ülekaalukalt Taago Tubina lavastuse "Arst". Esikolmikusse mahtusid ka Tanel Jonase lavastus "Ema" ja Kaili Viidase lavastus "Sume on öö".



Publik sai hääletada oma eelmise hooaja lemmikuid kolmes kategoorias nii interneti teel kui teatrimajas kohapeal. Hääletada sai 30 päeva jooksul aprillis ja mais ning oma hääle andis üle 800 teatrikülastaja. Auhinnad valmistas Külli Allikvee Heimtali loomestuudiost Viljandimaalt.