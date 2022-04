Ringo Ramul: "Üle oma varju" räägib valedel baseeruvast tegelikkusest

Lavastus koosneb kolmest paralleelselt hargnevast loost, üks neist toimub keskaegsel Prantsusmaal, ülejäänud kaks aga tänapäeva-Eestis.

"See lugu on inimestest, kes on jooksnud omadega kokku, puntrasse, vastu seina, sest nad ei suuda teha rahu iseenda, selle reaalsusega, mis neid ümbritseb," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Ringo Ramul. Laiemas pildis on see lugu valedel baseeruvast tegelikkusest.

Kuigi tegemist pole dokumentaalteatriga, põhinevad kõik laval hargnevad lood päriselt aset leidnud sündmustel. Üks neist räägib ajakirjanikust, kes saab väljamõeldud intervjuude eest Pulitzeri preemia.

Enne kui Ramul pöördus näidendi tellimiseks Piigi poole, olid tal näitlejad juba välja valitud – valede müüre ehitavad Aarne Soro, Margus Tabor, Janek Vadi ja Tarvo Vridolin.

"Ma tahaks, et see lugu õpetaks inimest, kes seda vaatab, mitte tegema oma elus valesid valikuid," selgitas Vridolin. "Eksimata ei saagi, aga õppima peab oma vigadest ja teiste vigadest. Ja õigel hetkel peab tegema muutusi, et mitte käia seda valet teed lõpuni. Tihti lõpeb see kas kaljuserval või mõnes muus kurvas kohas."