Kanuti Gildi SAALis esietendub Paavo Piigi lavastus “...Eetika”

Ilmselt paljuski ette läbikukkumisele määratud üritus alustab kimbatusest, mis tabab tänaval kerjust kohates. Kas annetada, kas iga kord, millest peaks lähtuma? Erinevaid arusaamu võrreldes tekib küsimus nende päritolu kohta, mis viib pühakirjade, eeposte ja lõpuks indoeurooplaste ja soomeugrilaste võrdlemiseni. Ja sellest august on juba raske välja pääseda.

Autori ja lavastaja Paavo Piigi sõnul algas "…Eetika" aimdusest, et avalik ruum, kus me saame rääkida õigest ja valest, muutub järjest ahtamaks. "Ühelt poolt tungib peale poliitikute seas armastatud legalistlik arusaam, et kõik, mis ei ole seadusega keelatud, ongi lubatud. Teiselt poolt kehtestab end liberalistlik maailmapilt, mille järgi on igal inimesel õigus disainida oma elu mistahes moraalikoodeksist lähtuvalt."

Lavastuses löövad kaasa koreograafid Hanna Junti ja Rauno Zubko, lauljad Saale Kreen, Maria Listra ja Annabel Soode, lavakunstnik Liisa Maria Lai, muusikaline kujundaja Miina Pärn, helikujundaja Doris Hallmägi, valguskunstnik Henry Kasch ja videokunstnik Maria Elisaveta Roosalu. Lavastaja ja näidendi autor Paavo Piik. "…Eetika" on Kinoteatri ja Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioon.