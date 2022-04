Jaanus Rohumaa jätkab Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu esimehena

Eelmisest juhatusest jätkavad uues koosseisus Siret Campbell, Margus Kasterpalu, Mehis Pihla ja Paavo Piik. Uute juhatuse liikmetena lisanduvad neile Marta Aliide Jakovski, Liis Kolle, Ain Mäeots ja Hendrik Toompere jr.

"Plaanime veelgi kasvatada lavastajate ja dramaturgide ühist jõuõlga ning pakkuda neile senisest suuremaid võimalusi arenguks, nii kodu- kui välismaal", sõnas Rohumaa ja lisas, et Eesti lavastajatel ja dramaturgidel on tugev vaimne potentsiaal rääkida kaasa ühiskondlikult olulistel teemadel. "Meie asi on aidata neil seda realiseerida."

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidus on kokku 124 liiget, viimati liitunute hulgas on näiteks Alissa Šnaider, Oliver Issak ja Martin Algus.