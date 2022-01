Jarmo Reha osaleb näitleja ja dramaturgina Brüsselis esietenduvas lavastuses

11. jaanuaril esietendub Brüsseli teatris Théâtre Les Tanneurs belgia lavastaja Armel Rousseli triloogia järgmine osa "Eeter/Pärast" (Ether/ After), milles teeb osatäitjana kaasa endine NO99 näitleja Jarmo Reha, kes on panustanud lavastusse ka dramaturgina.

Armastus, surm, iha, seks, tabud ja vabadus on teemad, mida käsitletakse kõigis triloogia osades erinevate vaatenurkade alt ning erinevas dramaturgilises keeles. Uus lavastus kõneleb etenduse kui sellise loomisest, kuid vähehaaval satuvad tähelepanu keskpunkti just need naised ja mehed, kes seda lugu jutustavad. Nad jagavad isiklikke lugusid, tõelisi ja fantaseeritud seikasid, loovad autoportreid ja autofiktsioone, teevad otsingulisi pingutusi üheskoos ja üksi. Näitlejad seavad kahtluse alla enda koha kunstnikena. Nad armastavad üksteist, hülgavad ennast, esitavad küsimusi kunsti ning inimlike suhete kohta.

Reha ning Roussel hakkasid uue lavastuse kallal tööle juba 2020. aasta suvel, kuid koroonakriisi tõttu jäi "Eeter/Pärast" etendumata. Nii läbib 2021. aasta jaanuaris lavale jõudma pidanud lavastust koosolemise puudumise ja selle vajaduse temaatika.

Varem on Reha ja Roussel teinud koostööd dokumentaallavastuses "Elagu elu, mis põletab rinda" (Long Live The Life That Burns The Chest), mis etendus 2019. aasta sügisel nii Brüsselis kui ka Tallinnas Vaba Laval. Olles uue lavastuse mõtteline eelkäija, mängitakse monoetendust "Elagu elu, mis põletab rinda" taas alates 27. jaanuarist Theatre Les Tanneurs Brüsselis.

"Eeter/Pärast" on Brüsseli teatri Theatre Les Tanneurs ning Armel Rousseli kompanii E-UTOPIA ühisproduktsioon.

Jarmo Reha on olnud näitleja teatris NO99 (2014-2017), üles astunud etenduskunstnikuna Emer Värgi lavastuses "You Will See So Many Pretty Things" – Kanuti Gildi SAAL (2019) ning autorilavastuses "WhiteWash" – Vabalava (2020), mille eest Reha pälvis ka Eesti teatri etenduskunsti auhinna nominatsiooni. Reha esimene lavastajatöö oli "Oomen" (2018), mis pälvis koostöös dramaturgide Aare Pilve ja Laur Kaunissaarega Eesti teatri aastaauhinna uue dramaturgia eest.